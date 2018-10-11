Berkay'ın eşi kimdir? Özlem Ada Şahin kimdir? Arda Turan-Berkay kavgasının nedeni ne?

Arda Turan, şarkıcı Berkay ile neden kavga etti? Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece Emirgan Gizli Kalsın'da bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Hürriyet'in haberine göre

, kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay'ın burnunu kırdı. Bu olayın ardından Berkay ve eşi mekandan ayrılıp hastaneye giderken Arda Turan ise mekanda kaldı.

"Kavga, Arda Turan'ın Berkay'ın eşine 'Çok güzel kızsın bekar olsan seni kaçırmazdım' demesiyle başlıyor. Buna çok sinirlenen Berkay da Turan'a ''Gel seninle bir konuşalım'' diyor. Ve Turan, Berkay'a kafa atıyor."

Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin ise konu hakkında yaptığı açıklamada;:

dediği anda Arda gelip yumruk attı. Olay sonrası Arda eline bir silah alıp sabah hastaneye Berkay'ın yanına geldi. 'Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim." dedi.

Arda Turan ile Berkay Şahin arasında yaşanan olayları merak edenler buraya... Arda Turan, Berkay Şahin'in burnunu kırdı. Peki kavga neden çıktı. İki taraftan da resmi açıklamalar ve iddialar geldi. Peki Berkay Şahin kimdir ve kaç yaşındadır? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz.Dün akşam yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu söyleyen Şahin, "Eğlenmeye gittiğimiz mekanda bahsi geçen şahsın sözlü 'çok güzel kadınsın, evli olmasan seni kaçırmazdım tacizine uğradım.Bu duruma eşimin şahit olmasından sonra yaşanan gerginlik bu şahsın eşime kafa atması ve eşimin burnundan kanların gelmesiyle biz direk hastaneye gittik. Yapılan tetkikler sonucu eşimin burnunda 15 tane kırık olduğu anlaşılmıştır.Ve acil ameliyat gerekli olduğu bilgisi bize verilmiştir. Bu konuda üzgün olduğum hemcinsim ve bir bebek bekleyen anne adayının yaşayacakları beni derinden etkilemektedir.Gerekli hukuksal işlemler tarafımızdan başlatılmıştır. Kamuoyu bilgilerine arz ederim" ifadelerini kullandı.Anne Boşnak asıllı öğretmen, baba tarafı Yugoslavya kökenlidir. Lisans eğitimini YediTepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünde okudu. Aynı zamanda İşletme Bölümü'nde de lisans eğitimine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Bunun yanı sıra İspanyolca eğitimi de almaktadır. Küçük yaşlarda bale eğitimi alarak model olmaya karar verdi. Özlem Katipoğlu, 1.80 m boyundadır. Birçok markanın defilelerinde podyuma çıktı.2011 yılında ekranlara gelen başrollerini Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nebahat Çehre'nin paylaştığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde cariye rolüne hayat verdi. Güzel model, 2016 Şubat ayında ünlü popçu Berkay Şahin ile büyük bir aşka yelken açarak magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.Güzel model o günlerde sevgilisi ile evlilik planları yapıyordu. 2016 Şubat ayında başlayan ilişkileri aynı yıl eylül ayında evliliğe evliliğe gitti. Çiftin temmuz 2017'de bir kızları oldu ve kızlarına Arya ismini verdiler.Berkay Şahin veya tanınan adıyla Berkay, 29 Aralık 1981 tarihinde dünyaya geldi. 1996 yılından beri annesiyle beraber İzmir'de yaşayan sanatçı, 2009 yılından beri de İstanbul'da yaşamaktadır. 2009 yılında İstanbul'a taşınan Berkay, albüm çalışmalarından önce Bodrum, Antalya, Çeşme, Kuşadası gibi tatil beldelerinde belirli mek,nlarda sahne alıyordu. Berkay, 2010 yılında ilk albümü "Ele İnat" ile 'en iyi sanatçı' ödülüne layık görüldü. İkinci albümü "Aşk Sadece" 2012 yılında yayınlandı. Uzun süredir birlikte olduğu manken Özlem Katipoğlu ile 31 Ağustos 2016'da evlendi. Çiftin Arya adında bir kızı var.Başarılı futbolcu Arda Turan, 30 Ocak 1987 yılında, Bayrampaşa, İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Edirne'lidir. Annesi yüksel Turan, babası Adnan Turan, kardeşi Okan Turan'dır.Galatasaray altyapısından yetişmiş ve Galatasaray Futbol Takımı'nın kaptanlığını yapmış, La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen A Milli ortasaha oyuncusu.Şehremini Lisesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Spor Akademisi'nde hala öğrenci durumundadır.Futbol ile genç yaşta tanışan Turan, on iki yaşındayken Galatasaray'ın alt yapısında forma giymeye başladı.Galatasaray'ın PAF takımında dört yıl boyunca forma giyen futbolcu, Türkiye Milli Takımı ile de genç yaşta tanıştı. 2002 yılında, 16 yaş altı Milli Takım gençler kadrosunda kendisine yer buldu ve 2006 yılında Türkiye A Milli takımının kadrosuna girene kadar gençler takımında oynadığı toplam 79 maçta 15 gol atmayı başardı.Galatasaray PAF takımında (profesyonel altı futbol takımı) dört yıl aralıksız forma giydikten sonra, 2004-2005 sezonu sırasında takımın ana kadrosuna alındı, fakat tecrübe eksikliği yüzünden kendisine çok fazla şans tanınamadı. Tecrübe kazanması için 2005-2006 sezonunda Manisaspor'a kiralanan Turan, burada gösterdiği performans ile Eric Gerets'in dikkatini çekmeyi başardı ve de sonraki sezon için Galatasaray'a geri döndü.2006-2007 sezonuna hızlı başlayan genç oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında FK Mlada Boleslav'a iki gol atarak adını duyurdu. Bu sezonda oynadığı 31 lig maçında toplam 5 gol attı.2007-2008 sezonuna zayıf bir başlangıç yapsa da, sezonun özellikle ikinci yarısında sergilediği yüksek performans ile dikkat çekti. Ligdeki başarılı sonucunda, Avrulpa'nın büyük takımlarından Newcastle United tarafından kendisine getirilen transfer teklifi ise, Galatasaray tarafından kabul edilmedi. Bu sezonda oynadığı 30 maçta toplam 7 gol atma imkanı buldu.2008-2009 sezonunda kariyerindeki ilk hat-trick'ini Sivasspor a karşı kaydeden Turan, UEFA Kupası'nda Bordeaux'a attığı iki golle takımının en iyi oyuncularından birisi olduğunu kanıtladı. Bu sezonda oynadığı 29 maçta toplam 7 gol ve 9 asist kaydeden başarılı ortasaha oyuncusu, 10 Temuz 2009 tarihinde Galatasaray'ın kaptanlığına getirildi ve klübün tarihindeki en genç kaptan olarak tarihe geçti.Arda Turan Galatasaray'da efsane oyuncular Metin Oktay, Tanju Çolak, Gheorghe Hagi gibi 10 numaralı formayı giymiştir.Milli takım ile 16 yaş altı kadrodan başlayarak uzun bir ilişkisi olan Arda Turan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile beraber ilk defa, 2008 yılında sahaya çıktı. 25 Mayıs 2008 tarihindeki Türkiye-Uruguay maçında ilk resmi golünü atan Turan, 11 Haziran 2008 tarihinde oynanan İsviçre-Türkiye maçında attığı son dakika golü ile maçın adamı seçildi. A Milli Takım ile beraber sahaya çıktığı 34 maçta toplam 5 gol kaydetti.2011 Ağustos ayında Atletico Madrid'le 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Galatasaray bu transferden 12 Milyon Euro bonservis bedeli almıştır. Sözleşmede, "Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'ne kalırsa 500 bin, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa 1 milyon euro ekstra ödeme yapacaktır" maddesi de yer almaktadır.Temmuz 2008'de Arda, İspanyol dergi Don Balon tarafından "Dünyanın En İyi 100 Genç Oyuncusu" listesinde 8inci sıraya uygun görüldü.Arda Turan, yardıma muhtaç çocuklara ve vakıflara; Özellikle "Türkiye Böbrek Vakfı" ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) organizasyonlarında sık sık yer almaktadır.2009 yılından bu yana sinema ve televizyon dünyasının tanınmış isimlerinden Sinem Kobal ile birlikte olan Arda Turan 2012 yılının Ocak ayında nişanlanmıştır. 2013 yılının sonlarında ayrıldılar.2012 yılında oyuncu ve model Paris Hilton ile birlikte bir giyim firması reklamında oynamıştır. Porsche Carrera S4 marka arabası var ve bu arabayı Fotbolcu Emre Belözoğlu'ndan aldı.7 Temmuz 2015 tarihinde 34 milyon Euro (7 milyon başarı bonusları dahil) bonservis bedeli karşılığında İspanyol takımı Barcelona'ya 5 yıllığına transfer oldu. Rüştü Reçber'den sonra Barcelona forması giyecek ikinci Türk futbolcu oldu.ARda Turan kimdirFutbol Kariyeri:1999 - 2000 - Altıntepsi Makelspor (Amatör kulüp)2000 - 2005 - Galatasaray(profesyonel altı futbol takımı)2005 - 2006 - Galatasaray2006 - 2007 - Manisaspor (kiralık)2007 - 2011 - Galatasaray2011 - 2015 - Atletico Madrid2015 - ------ - Barcelona