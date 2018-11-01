Berkay'ı görenler gözlerine inanamadı!

"KARŞILAŞMA İÇİN ÖZEL MASKE YAPTIRDIM"

"YÜZÜMLE PARA KAZANIYORUM, TOP ATMAYIN"

KAVGANIN İZLERİ GEÇMEDİ

BERKAY'IN TAKIMINDA KİMLER VARDI?

BERKAY, ARDA'NIN MEKANINA GİTTİ!

Geçtiğimiz günlerde eşiyle gittiği eğlence mekanında Arda Turan'la kavga eden ve burnu kırılan Berkay Şahin, günlük yaşantısına geri döndü. Ünlü şarkıcı önceki akşam arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptı.Taktığı maskeyle dikkat çeken şarkıcı, "Doktorumla konuştum, oynamama engel bir durum yok. Karşılaşma için özel maske yaptırdım" dedi.Yakın zaman önce talihsiz bir olay yaşayan Berkay Şahin, maç esnasında arkadaşlarını "Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın." diye uyardı.Öte yandan Arda Turan'la ettiği kavgada burnunda çok sayıda kırık olan Berkay Şahin'in ameliyat sonrası yüzündeki morluklar da dikkatlerden kaçmadı.Berkay'ın beraber oynadığı isimler arasında Serdar Kulbilge, Sabri Sarıoğlu, Tuncay Şanlı, Necati Ateş, Ogün Temizkanoğlu gibi isimlerin olması da dikkat çekti.Öte yandan çarşamba akşamı Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin ise herkesi şoke eden bir hareketlerle kameralara yakalandı. Berkay ve eşi Arda Turan'ın ortak olduğu mekandan çıkarken görüntülendi.Mekan çıkışı gazetecileri gören ve soruları cevaplayan Berkay "Burnumun içinde bir şişme oldu, lazerle müdahale edildi tedaviye devam ediyoruz" açıklaması yaptı. Gazetecilerin Berkay'a mekanın ortak sahibinin Arda Turan olduğunu söylemesi Berkay'ın gerilmesine neden oldu ve "Yemek yemek için bu mekanı seçtik, onun ortaklığı olduğunu bilmiyorum, 10 yıldır geldiğim mekan Cemal'i tanıyorum ve seviyorum" açıklaması yaptı.Arda Turan'ın ortağı olduğu mekana giden Berkay'ın bu davranışı akıllarda soru işareti bıraktı.