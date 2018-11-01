"KARŞILAŞMA İÇİN ÖZEL MASKE YAPTIRDIM"

"YÜZÜMLE PARA KAZANIYORUM, TOP ATMAYIN"

KAVGANIN İZLERİ GEÇMEDİ

Geçtiğimiz günlerde eşiyle gittiği eğlence mekanında Arda Turan'la kavga eden ve burnu kırılan Berkay Şahin, günlük yaşantısına geri döndü. Ünlü şarkıcı önceki akşam arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptı.Taktığı maskeyle dikkat çeken şarkıcı, "Doktorumla konuştum, oynamama engel bir durum yok. Karşılaşma için özel maske yaptırdım" dedi.Yakın zaman önce talihsiz bir olay yaşayan Berkay Şahin, maç esnasında arkadaşlarını "Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın." diye uyardı.Öte yandan Arda Turan'la ettiği kavgada burnunda çok sayıda kırık olan Berkay Şahin'in ameliyat sonrası yüzündeki morluklar da dikkatlerden kaçmadı.