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Berkay'ı görenler gözlerine inanamadı!

Futbolcu Arda Turan'la ettiği kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay Şahin, arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçında yüzüne maske takarak önlem aldı.

Kaynak: Vatan
Berkay'ı görenler gözlerine inanamadı!
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01 Kasım 2018 10:09
Geçtiğimiz günlerde eşiyle gittiği eğlence mekanında Arda Turan'la kavga eden ve burnu kırılan Berkay Şahin, günlük yaşantısına geri döndü. Ünlü şarkıcı önceki akşam arkadaşlarıyla halı saha maçı yaptı.

"KARŞILAŞMA İÇİN ÖZEL MASKE YAPTIRDIM"

Taktığı maskeyle dikkat çeken şarkıcı, "Doktorumla konuştum, oynamama engel bir durum yok. Karşılaşma için özel maske yaptırdım" dedi.

"YÜZÜMLE PARA KAZANIYORUM, TOP ATMAYIN"

Yakın zaman önce talihsiz bir olay yaşayan Berkay Şahin, maç esnasında arkadaşlarını "Yüzümle para kazanıyorum, top atmayın." diye uyardı.

KAVGANIN İZLERİ GEÇMEDİ

Öte yandan Arda Turan'la ettiği kavgada burnunda çok sayıda kırık olan Berkay Şahin'in ameliyat sonrası yüzündeki morluklar da dikkatlerden kaçmadı.





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