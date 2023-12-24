Berkay Yılmaz'a, İspanya'dan dev talip

Adı bir süredir Türk takımlarıyla anılan Berkay Yılmaz'a, Real Betis'te talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Berkay Yılmaz'a, İspanya'dan dev talip
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24 Aralık 2023 12:21
Adı son zamanlarda özellikle Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Berkay Yılmaz için flaş bir talip çıktı.

Feyyaz Uçar'ın, "İlgilendiğimiz oyunculardan birisi" dediği Berkay Yılmaz, Real Betis'e gitmek üzere.

İspanyol La Razon gazetesinin haberine göre Real Betis, 18 yaşındaki Türk yıldız ile sözleşme imzalamak isteyen birden fazla takım olmasına rağmen İspanya Ligi sayesinde yarışta öne geçti.

Internacional'dan, Johhny Cardoso'yu almak için anlaşması bulunan Real Betis, Berkay Yılmaz için uğraşıyor.

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