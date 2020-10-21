Berkay Özcan: "Kolay goller yedik"

Başakşehir'in orta saha oyuncusu Berkay Özcan, Leipzig maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Berkay Özcan: 'Kolay goller yedik'
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21 Ekim 2020 00:09
Başakşehir'de Berkay Özcan, RB Leipzig'e Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

2. yarıda iyi oynadıklarını belirten genç oyuncu, "İyi bir rakibe karşı oynayacağımızı biliyorduk, iyi hazırlanmıştık. Kolay goller yedik, 20'de 2-0 geriye düştük ama 2. yarı baskılı oynadık, gol atabilirdik. Belki 1 gol atsak maç değişirdi ama atamadık." ifadelerini kullandı.

Grptaki diğer maçlarda da kazanmak için sahaya çıkacaklarını kaydeden Berkay, "Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Ülke puanı için çalışıyoruz, onun için puan toplamamız gerek. Her maçta yüzde yüzümüzü vereceğiz, inşallah çok puan toplarız." dedi.



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