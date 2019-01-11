Berkay Özcan için Trabzonspor ve Beşiktaş iddiasına yanıt!

"TÜRKİYE'DEN BÜYÜK KULÜPLERİN İLGİSİ VAR"

A MİLLİ OLDU

Beşiktaş ve Trabzonspor'un transfer listesinin üst sıralarında yer alan gurbeçi futbolcu Berkay Özcan'ın geleceğine ilişkin menajer Barış Yükselsen, önemli açıklamalarda bulundu.Yükselen, yaptığı açıklamadadedi.Berkay'ın sakatlıktan döndüğünü vurgulayan menajer Yükselsen "Stuttgart'ın başına yeni antenör Markus Weinzierl geçti ve Berkay'ı çok beğeniyor. Gelir gelmez Berkay Özcan maalesef sakatlandı. Şimdi toparladı 2 haftadan beri idmana çıkıyor. Türkiye'den büyük kulüplerin Berkay'a ilgisi var." dedi.Açıklamalarının sonunda Berkay'ın asıl amacının Bundesliga'da başarılı bir performans sergileyerek İngiltere, İspnaya gibi önemli liglerde top koşturmak olduğunu aktaran Yükselen, "Ancak Berkay'ın amacı Bundesliga'da başarılı olup daha sonra İngiltere, İspanya gibi yerlere gitmek. Türkiye'ye dönüş planlamada yok ancak kesin konuşmakta futbolda zararlı." ded ve konuşmasını sonlandırdı.15 Şubat 1998 Karlsruhe doğumlu Berkay, futbol hayatına başladığı Karlsruhe takımının ardından 2013/14 sezonunda Stuttgart U17 takımına transfer oldu. Gösterdiği başarılı performans ile basamakları birer birer atlayan genç futbolcu, önce Stuttgart U19, ardından Stuttgart A Takımı'na yükseldi. Öte yandan Berkay Özcan bu sezon Bundesliga ekibiyle 3 müsabakada forma giyerken 49 dakika sahada kaldı.Milli Takım kariyerine Almanya U15 takımı ile başlayan Berkay, ardından Ay-yıldızlı milli formamızı tercih etti ve U16, U17, U18, U19, U21 ve A Milli Takım'a kadar yükseldi. 20 yaşındaki başarılı futbolcu, A Milli forma ile ilk maçına 1 Haziran 2018'de Türkiye'nin Tunus ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasında çıktı.(Haber61)