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Berkan Yıldırım yeniden Giresunspor'da

Karadeniz temsilcisi Giresunspor, eski fubolcusu Berkan Yıldırım ile yeniden anlaştı.

Kaynak: AA
Berkan Yıldırım yeniden Giresunspor'da
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03 Ocak 2019 16:35
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Berkan Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, sağ bek oyuncusu Yıldırım ile 1,5 yıllığına anlaştıklarını belirterek, oyuncunun bu akşam Antalya kampına katılacağını aktardı.

Daha önce Giresunspor'da 2012-2017 yılları arasında forma giyen Berkan Yıldırım, geçen sezon devre arasında Adanaspor'a transfer olmuştu.

 

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