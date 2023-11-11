İtalya Serie A 12. hafta maçında Genoa ile Hellas Verona karşılaştı. Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maçı Genoa 1-0 kazandı.
Genoa'ya galibiyeti getiren golü 44. dakikada Radu Draguşin getirdi.
Ev sahibi Genoa'da forma giyen Milli oyuncu Berkan Kutlu, karşılaşmada süre almadı.
Bu galibiyetle birlikte Genoa, puanını 14'e yükseltti. Arka arkaya beşinci mağlubiyetini alan Hellas Verona kötü serisini sürdürerek 8 puanda kaldı.
Önümüzdeki maç haftasında Genoa, Frosinone deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Lecce'yi ağırlayacak.
Genoa'ya galibiyeti getiren golü 44. dakikada Radu Draguşin getirdi.
Ev sahibi Genoa'da forma giyen Milli oyuncu Berkan Kutlu, karşılaşmada süre almadı.
Bu galibiyetle birlikte Genoa, puanını 14'e yükseltti. Arka arkaya beşinci mağlubiyetini alan Hellas Verona kötü serisini sürdürerek 8 puanda kaldı.
Önümüzdeki maç haftasında Genoa, Frosinone deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Lecce'yi ağırlayacak.
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