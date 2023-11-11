Berkan Kutlulu Genoa tek golle galip!

İtalya Serie A 12. hafta maçında Genoa, sahasında Hellas Verona'yı 1-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Berkan Kutlulu Genoa tek golle galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Kasım 2023 00:39
İtalya Serie A 12. hafta maçında Genoa ile Hellas Verona karşılaştı. Comunale Luigi Ferraris Stadyumu'nda oynanan maçı Genoa 1-0 kazandı. 

Genoa'ya galibiyeti getiren golü 44. dakikada Radu Draguşin getirdi. 

Ev sahibi Genoa'da forma giyen Milli oyuncu Berkan Kutlu, karşılaşmada süre almadı. 

Bu galibiyetle birlikte Genoa, puanını 14'e yükseltti. Arka arkaya beşinci mağlubiyetini alan Hellas Verona kötü serisini sürdürerek 8 puanda kaldı.

Önümüzdeki maç haftasında Genoa, Frosinone deplasmanına gidecek. Hellas Verona sahasında Lecce'yi ağırlayacak. 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery