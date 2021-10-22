Berkan Kutlu yine fark yarattı

Bu sezon forma giydiği maçlarda Galatasaray'ın hep en çok ismi olan Berkan Kutlu, Lokomotiv Moskova maçında da fark yarattı.



Sahada basmadık yer bırakmayan Berkan, maç boyunca büyük efor sarfetti. Hem hücum hem savunmada görevini eksiksiz yerine getirmeye çalışan Berkan performansıyal tam not aldı.



Fatih Terim'in ligdeki Beşiktaş derbisiyle yine ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.



BERKAN'IN PERFORMANSI:

Dakika: 90'

İsabetli pas: 29/39 (74%)

Uzun top (İsabetli): 3 (2)

Top sürme girişimleri (başarılı): 4 (3)

Kazanılan ikili mücadele: 10 (6)

Kazanılan hava topu mücadelesi: 1 (1)

Top Çalma: 3





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