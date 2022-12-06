Berkan Kutlu'ya tam destek

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçının ardından bir grup taraftarın ıslıkladığı Berkan Kutlu, sıkıntılı günler geçiriyor.
Okan hoca, genç futbolcuyu Villarreal karşısında da ilk 11'de oynatarak, öğrencisine destek olmaya hazırlanıyor.
Berkan, taraftarın tepkisi sonrası Galatasaray formalı bir küçüklük fotoğrafını sosyal medya hesabına koyarak üzüntüsünü ifade etmişti.
Okan hoca, genç futbolcuyu Villarreal karşısında da ilk 11'de oynatarak, öğrencisine destek olmaya hazırlanıyor.
Berkan, taraftarın tepkisi sonrası Galatasaray formalı bir küçüklük fotoğrafını sosyal medya hesabına koyarak üzüntüsünü ifade etmişti.
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