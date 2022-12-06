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Berkan Kutlu'ya tam destek

Galatasaray'ın Rayo Vallecano maçında ıslıklanan Berkan Kutlu'ya Okan Buruk'tan tam destek geldi!

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu'ya tam destek
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06 Aralık 2022 12:07
Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçının ardından bir grup taraftarın ıslıkladığı Berkan Kutlu, sıkıntılı günler geçiriyor.

Okan hoca, genç futbolcuyu Villarreal karşısında da ilk 11'de oynatarak, öğrencisine destek olmaya hazırlanıyor.

Berkan, taraftarın tepkisi sonrası Galatasaray formalı bir küçüklük fotoğrafını sosyal medya hesabına koyarak üzüntüsünü ifade etmişti.

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