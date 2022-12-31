Berkan Kutlu'ya bu kez tam not!

Galatasaray'da son dönemlerde sık sık eleştirilen Berkan Kutlu, Sivasspor maçından sonra taraftarlardan alkış aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu'ya bu kez tam not!
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31 Aralık 2022 11:17
Galatasaray'da gösterdiği performansla sık sık eleştirilen Berkan Kutlu bu kez göze girdi.

Sarı kart cezalısı Torreira'nın yokluğunda ön liberoya geçen Berkan Kutlu, bu kez performansıyla takım arkadaşını aratmadı.

Hocası Okan Buruk'tan da tam not alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, tam da Galatasaray'dan ayrılacağı yönündeki iddialar güçlenirken, taraftarla arasındaki buzları eritmeyi başardı. 

 
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