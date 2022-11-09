Süper Lig 'de haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapatan Galatasaray , rotayı Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi, 4. Tur maçında 3. Lig temsilcisi Ofspor'u etti. Sarı-Kırmızılı takım 23 bin taraftarı önünde Trabzon ekibini 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Sarı-Kırmızılı takımın gollerini Seferovic ve Berkan Kutlu kaydetti.



BERKAN'IN İLK GOLÜ!



Geçen sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu milli takım dahil 50'nin üzerinde maça çıkmıştı. Sarı-Kırmızılı formayla gol atamayan oyuncu şeytanın bacağını Ofspor karşısında kırdı. 1-1 devam eden maçta Berkan, Mata'nın pasında düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.



"KOBE VE TAYFUN ABİ"



Berkan Kutlu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Zorlu bir maçtı. Çok pozisyona girip atamadığımız bir maç oldu. Sonuç olarak kazanıp kupada bir sonraki tura kaldığımız için çok mutluyuz. İlk golüm için çok mutluyum. Benden çok ailem ve sevdiklerim için önemliydi. Kolay günler geçirmedim. Şimdi bu golü atmak benim için çok değerli. Onlara armağan ediyorum. Benim koçum olan Tayfun Abi ve Kobe Bryant hayatta bana ilham olan iki kişi. Hep onlara golümü armağan ederim. Alanyaspor 'da böyleydi. İnşallah Galatasaray'da da böyle devam eder." ifadelerini kullandı.



KOBE HAYRANI



Sezon başında Trtspor'a konuşan Berkan Kutlu Kobe Bryant hayranı olduğunu açıklamıştı. Berkan verdiği röportajda "Kobe Bryant ve Michael Jordan'a hayranım. Formula 1'i takip ediyorum. Cem Bölükbaşı'nı seviyorum ve Lewis Hamilton'ı destekliyorum." şeklinde görüş bildirmişti.



PERFORMANSI TAVAN YAPTI!



Bu sezon Okan Buruk tarafından az süre alan Berkan Kutlu toplamda 8 maçta 152 dakika oynayabildi. Türkiye Kupası'nda oynanan ve 7-0 kazanılan maçta üstün performans ortaya koyan Berkan Kutlu bir de asist yapmıştı. Okan Buruk Ofspor maçında da Berkan Kutlu'ya 11'de şans verdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu iyi performansını bir de golle süsledi. Berkan Kutlu bu golle birlikte Galatasaray kariyerindeki ilk golünü atma başarısı gösterdi.



TORREIRA'YI ZORLAYACAK



Okan Buruk derbi zaferinin ardından kupa maçını da kayıpsız geçerken gözünü Başakşehir maçına çevirdi. Torreira'nın son dönemde düşen performansı sonrası genç teknik adamın Berkan Kutlu'ya şans verme ihtimali doğdu. Berkan Kutlu bu sezon Süper Lig'de 1-0 kazanılar Antalyaspor maçına 11'de başlamış sonraki dönemde hep maçın ikinci yarılarında oyuna dahil olmuştu.



