Berkan Kutlu ligin zirvesine çıktı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Berkan Kutlu, Süper Lig'in ilk karşılaşmasında Giresunspor önünde haftayı zirvede bitirdi.Genç futbolcu, 12 bin 945 metreyle Süper Lig'de geride bıraktığımız haftanın en çok koşan oyuncusu oldu.Orta sahaya dinamizm getirmesi için alınan Berkan, ortaya başarılı bir performans da koyarken beklentileri karşılamasını bildi.