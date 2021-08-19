Berkan Kutlu ligin zirvesine çıktı

Galatasaray'ın Süper Lig'in ilk haftasında oynadığı Giresunspor maçında yeni transferlerden Berkan Kutlu dikkat çekti.

, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu ligin zirvesine çıktı
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19 Ağustos 2021 09:14
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Berkan Kutlu, Süper Lig'in ilk karşılaşmasında Giresunspor önünde haftayı zirvede bitirdi.

Genç futbolcu, 12 bin 945 metreyle Süper Lig'de geride bıraktığımız haftanın en çok koşan oyuncusu oldu.

Orta sahaya dinamizm getirmesi için alınan Berkan, ortaya başarılı bir performans da koyarken beklentileri karşılamasını bildi. 

 

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