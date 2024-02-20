Berkan Kutlu küllerinden doğdu

Galatasaray'ın transfer olduğu günden beri tartışılan ve kiralık gittiği Genoa'dan devre arasında dönen Berkan Kutlu adeta küllerinden doğdu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un farklı pozisyonlarda denediği ve verim aldığı 26 yaşındaki futbolcudan 3 farklı pozisyonda yararlanıldı. Berkan, sol bekte, sol stoperde ve orta sahada verilen şansları iyi kullanırken, bu sene Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmayı kafasına koyduğunu gösterdi.
Berkan'ın yükselen formu nedeniyle Okan Buruk, Ankaragücü deplasmanında Torreira'yı dinlendirme şansı bulmuştu. Uruguaylı futbolcunun yokluğunda, "Galatasaray aksar" diye düşünenler de böylece yanılmış oldu.
Teknik Direktör Okan Buruk'un farklı pozisyonlarda denediği ve verim aldığı 26 yaşındaki futbolcudan 3 farklı pozisyonda yararlanıldı. Berkan, sol bekte, sol stoperde ve orta sahada verilen şansları iyi kullanırken, bu sene Avrupa Şampiyonası kadrosunda olmayı kafasına koyduğunu gösterdi.
Berkan'ın yükselen formu nedeniyle Okan Buruk, Ankaragücü deplasmanında Torreira'yı dinlendirme şansı bulmuştu. Uruguaylı futbolcunun yokluğunda, "Galatasaray aksar" diye düşünenler de böylece yanılmış oldu.