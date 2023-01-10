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Çok değil 2 hafta öncesine kadar Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Berkan Kutlu, çok kısa süre içerisinde takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.Torreira'nın yokluğunda çıktığı Sivas ve Ankaragücü maçlarında tam not alan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla da hiç sırıtmadı. İdmanlarda da takımın en çalışkan isimlerinden olan Berkan, Galatasaray'da kalmayı da garantilemiş oldu.