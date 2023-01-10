Berkan Kutlu kendi kaderini çizdi!

2 hafta öncesine kadar Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Berkan Kutlu, çok kısa süre içerisinde takımın kilit isimlerinden biri oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu kendi kaderini çizdi!
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10 Ocak 2023 15:12
Berkan Kutlu
Berkan Kutlu
Galatasaray
Çok değil 2 hafta öncesine kadar Galatasaray'la yollarını ayırmaya hazırlanan Berkan Kutlu, çok kısa süre içerisinde takımın kilit isimlerinden biri haline geldi.

Torreira'nın yokluğunda çıktığı Sivas ve Ankaragücü maçlarında tam not alan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla da hiç sırıtmadı. İdmanlarda da takımın en çalışkan isimlerinden olan Berkan, Galatasaray'da kalmayı da garantilemiş oldu.  

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