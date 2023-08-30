Berkan Kutlu, İtalya'ya gidiyor!

Galatasaray transfer haberleri: Genoa, Galatasaray'dan Berkan Kutlu ile anlaşmaya vardı. Milli futbolcunun perşembe günü sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu, İtalya'ya gidiyor!
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30 Ağustos 2023 20:32
Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oluyor.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, Genoa'nın milli futbolcunun transferi için Galatasaray'la anlaşma sağladığı belirtildi.

3.5 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Genoa'nın Berkan Kutlu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı kaydedildi. Genoa ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun 3.5 milyon euro olduğu belirtildi.

Berkan'ın yarın (perşembe) Genoa için sağlık kontrollerinden geçeceği kaydedildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 84 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.




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