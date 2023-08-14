Berkan Kutlu: "Gruplara kalmak istiyoruz"

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Olimpija Ljubljana ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Berkan Kutlu: 'Gruplara kalmak istiyoruz'
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14 Ağustos 2023 17:50
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Berkan Kutlu, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesi konuştu.

Berkan Kutlu, "Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak istiyoruz. Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Tek düşüncemiz gruplara kalmak. Çok heyecanlıyım. Gruplara katılmak istiyoruz." dedi.

25 yaşındaki futbolcu, kendisine yönelik eleştiriler konusunda, "Eleştirilerden etkilenmiyorum. Bunlar olacak. İşimi yapıyorum. İlk dönemlerde zordu ama şu an hiç etkilenmiyorum." sözlerini sarf etti.

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