Berkan Kutlu: "Göreve hazırım"

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü sezon başından beri ilk 11'de oynatan Okan Buruk, bay geçilen haftada kadrosunda önemli değişikliklere imza atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Berkan Kutlu: 'Göreve hazırım'
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07 Ekim 2022 09:59
Berkan Kutlu
Berkan Kutlu
Galatasaray
Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ü sezon başından bu yana ilk 11'de oynatan Okan Buruk, bay geçilen haftada kadrosunda önemli değişiklikler yapacak.

Kanatlara yer açabilmek için sol bekte yerli oyuncu kullanmaya karar veren Buruk, Kazımcan Karataş ve Emre Taşdemir dışında Berkan Kutlu'yu da bu bölgede denemeye başladı.

BERKAN KUTLU: "HAZIRIM"

Orta saha oyuncusu olan Berkan da "Hocam nerede isterse orada forma giyerim. Her türlü göreve hazırım" diyerek sol bekte görev verilmesi halinde elinde geleni yapacağını ifade etti. 

 

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