Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasray'da Genoa'da kiralık olarak oynayan Berkan Kutlu hakkındaki gerçekler ortaya çıktı.
GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Bir süredir Galatasaray'ın Genoa'ya kiralık gönderdiği Berkan Kutlu'yu devre arasında geri çağıracağı iddia ediliyordu. Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, böyle bir girişimin veya planlamanın olmadığını dile getirdi.
5 MAÇA ÇIKTI
Berkan'ın, İtalyan takımında sezonu tamamlaması bekleniyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ana kadar 5 lig maçında 169 dakika süre alırken, gol ya da asiste katkıda bulunamadı.
GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Bir süredir Galatasaray'ın Genoa'ya kiralık gönderdiği Berkan Kutlu'yu devre arasında geri çağıracağı iddia ediliyordu. Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, böyle bir girişimin veya planlamanın olmadığını dile getirdi.
5 MAÇA ÇIKTI
Berkan'ın, İtalyan takımında sezonu tamamlaması bekleniyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ana kadar 5 lig maçında 169 dakika süre alırken, gol ya da asiste katkıda bulunamadı.
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