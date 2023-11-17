Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri mi dönüyor?

Galatasaray'ın sezon başında Genoa'ya kiraladığı Berkan Kutlu'nun takıma geri döneceği iddiaları asılsız çıktı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Berkan Kutlu, Galatasaray'a geri mi dönüyor?
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17 Kasım 2023 09:56
Galatasray'da Genoa'da kiralık olarak oynayan Berkan Kutlu hakkındaki gerçekler ortaya çıktı.

GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Bir süredir Galatasaray'ın Genoa'ya kiralık gönderdiği Berkan Kutlu'yu devre arasında geri çağıracağı iddia ediliyordu. Sarı-Kırmızılı kulübe yakın kaynaklar, böyle bir girişimin veya planlamanın olmadığını dile getirdi.

5 MAÇA ÇIKTI

Berkan'ın, İtalyan takımında sezonu tamamlaması bekleniyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu şu ana kadar 5 lig maçında 169 dakika süre alırken, gol ya da asiste katkıda bulunamadı.

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