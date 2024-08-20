Berkan Kutlu: 'En rahat ettiğim yer orta saha'

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Berkan Kutlu, Young Boys maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
Berkan Kutlu, zor bir karşılaşma oynayacaklarını ancak iyi hazırlandıklarını söyledi.
İki takımın da liglerinde şampiyon olduğunu aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi play-off'undayız. Çok zor bir maç olacak. İsviçre şampiyonu ile Türkiye şampiyonu karşılaşacak. Gücümüzü biliyoruz ve çok iyi hazırlandık. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
Berkan, teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle saha kenarında olmayacağının hatırlatılması üzerine, "İlk defa hocamız başımızda olmayacak. Hocanın saha kenarında olması ve bize direktifler vermesi bizim için çok önemli. Ancak hocamızın ekibi de çok iyi. Bizi çok iyi hazırlayıp direktifler vereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Farklı mevkilerde görev yapabildiğini dile getiren Berkan, "Benim en rahat ettiğim pozisyon orta saha. Geçen sezon Genoa'dan döndüğümde stoper ve sol bek oynadım. Lazım olursa her yerde görev alırım. Ancak benim rahat ettiğim mevki orta saha." diye konuştu.
Berkan Kutlu, zor bir karşılaşma oynayacaklarını ancak iyi hazırlandıklarını söyledi.
İki takımın da liglerinde şampiyon olduğunu aktaran 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Şampiyonlar Ligi play-off'undayız. Çok zor bir maç olacak. İsviçre şampiyonu ile Türkiye şampiyonu karşılaşacak. Gücümüzü biliyoruz ve çok iyi hazırlandık. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.
Berkan, teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle saha kenarında olmayacağının hatırlatılması üzerine, "İlk defa hocamız başımızda olmayacak. Hocanın saha kenarında olması ve bize direktifler vermesi bizim için çok önemli. Ancak hocamızın ekibi de çok iyi. Bizi çok iyi hazırlayıp direktifler vereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Farklı mevkilerde görev yapabildiğini dile getiren Berkan, "Benim en rahat ettiğim pozisyon orta saha. Geçen sezon Genoa'dan döndüğümde stoper ve sol bek oynadım. Lazım olursa her yerde görev alırım. Ancak benim rahat ettiğim mevki orta saha." diye konuştu.
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