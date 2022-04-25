Berkan Kutlu'dan kariyer rekoru

Galatasaray'da Berkan Kutlu, asist sayısıyla kariyer rekorunu kırdı.

, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu'dan kariyer rekoru
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25 Nisan 2022 10:31
Galatasaray'ın sezon başında Alanyaspor'dan transfer ettiği Berkan Kutlu kariyer rekorunu kırdı.

Genç futbolcu, Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı asistle birlikte toplamda 3'üncü kez takım arkadaşlarına gol pası verdi ve bu alanda kariyerinin en skorer dönemini yakaladı.

Berkan Kutlu, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 44 maça çıktı ve golü bulunmuyor.
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