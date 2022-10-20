Berkan Kutlu'dan alkışlık performans

Okan Buruk Kastamonuspor'u 7-0 mağlup ettikleri maçta rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü.



Ligde istediği süreyi alamayan genç oyuncu Berkan Kutlu, kupa maçında orta sahada şans buldu.



Genç futbolcu mükemmel bir futbol ortaya koydu. Enerjisiyle takımı ateşledi.



Uzaklardan vurduğu bir şut direkte patladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar karşılaşma sonunda onu ayakta alkışladı. Teknik direktör Okan Buruk da tebrik etti.





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