Berkan Kutlu: 'Daha önce de beklentim vardı'

A Milli Takımımıza ilk kez davet alan Berkan Kutlu , Norveç ve Letonya maçları öncesinde konuştu.



Mutlu olduğunu belirten Berkan, "A Milli Takım'a katıldığım için çok mutluyum. Benim ve ailem için büyük gurur. Görevimizin farkındayız. Dört maçı en iyi şekilde oynayarak önümüze bakacağız." ifadelerini kullandı.



Çalışarak bu noktaya geldiğini kaydeden genç futbolcu, "Geçmişte burada yoktum, onun için bir şey diyemem. Gelecekle ilgili konuşmalarımız oldu. Hocamızın istediklerini öğrenerek, sahada uygulamaya çalışacağız. Şenol Hoca döneminde de Milli Takım beklentim vardı ama üzülmedim. Daha fazla çalıştım ve buraya geldim. Önemli olan burada kalıcı olmak." dedi.



Stefan Kuntz'un etkisi sorulan Berkan, "İsviçre'de eğitimimi aldım, Alman ekolüne yakınım. Stefan Kuntz'ta da benzer şeyler gördüm. Bize çok iyi şeyler katacaktır." diye konuştu.



Berkan Kutlu ayrıca "Takımda hemen hemen herkes İngilizce biliyor. Stefan Kuntz ile İngilizce konuşuyoruz, anlaşmama şansımız yok." ifadelerini kullandı.



