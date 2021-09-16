Berkan Kutlu: 'Çok güzel mücadele ettik'

Galatasaray'ın Lazio'yu 1-0 yendiği maçın sonrasında Berkan Kutlu konuştu.



Takıma katkı vermeye çalıştığını söyleyen Berkan, "Takım arkadaşlarımı çok tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Bu atmosferde oynamak çok güzel. Takıma ne kadar sağlayabilirsem, yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Benim değil takımın performansı önemli." dedi.



UEFA'da maç maç baktıklarını kaydeden genç futbolcu, "Maç maç bakmayı düşünüyorum ben açıkçası, takım da öyle. Her maç bir final. 5 final kaldı. Lazio'yu yenmek önemli." ifadelerini kullandı.



