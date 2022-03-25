Berkan Kutlu: 'Ben bu takımla gurur duyuyorum'

Berkan Kutlu, Portekiz'e 3-1 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.
Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ben bu takımla gurur duyuyorum. Söylenecek çok fazla şey yok. Gerçekten çok üzgünüz." dedi.
Maçı 2-0'dan çevirebileceklerini belirten Berkan Kutlu, "Gerçekten bütün takım, malzemecisinden masörüne, teknik ekibine kadar herkesle gurur duyuyorum. 2-0'dan bu maçı çevirebilirdik. Kelimeleri bulamıyorum ama bu takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ben bu takımla gurur duyuyorum. Söylenecek çok fazla şey yok. Gerçekten çok üzgünüz." dedi.
Maçı 2-0'dan çevirebileceklerini belirten Berkan Kutlu, "Gerçekten bütün takım, malzemecisinden masörüne, teknik ekibine kadar herkesle gurur duyuyorum. 2-0'dan bu maçı çevirebilirdik. Kelimeleri bulamıyorum ama bu takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.