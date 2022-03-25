Berkan Kutlu: 'Ben bu takımla gurur duyuyorum'

Berkan Kutlu, Portekiz'e 3-1 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.



Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ben bu takımla gurur duyuyorum. Söylenecek çok fazla şey yok. Gerçekten çok üzgünüz." dedi.



Maçı 2-0'dan çevirebileceklerini belirten Berkan Kutlu, "Gerçekten bütün takım, malzemecisinden masörüne, teknik ekibine kadar herkesle gurur duyuyorum. 2-0'dan bu maçı çevirebilirdik. Kelimeleri bulamıyorum ama bu takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.





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