Berkan Kutlu: "Ben bu takımla gurur duyuyorum"

Milli futbolcu Berkan Kutlu, Portekiz'e mağlup olduğumuz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu: 'Ben bu takımla gurur duyuyorum'
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25 Mart 2022 01:46
Berkan Kutlu, Portekiz'e 3-1 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ben bu takımla gurur duyuyorum. Söylenecek çok fazla şey yok. Gerçekten çok üzgünüz." dedi.

Maçı 2-0'dan çevirebileceklerini belirten Berkan Kutlu, "Gerçekten bütün takım, malzemecisinden masörüne, teknik ekibine kadar herkesle gurur duyuyorum. 2-0'dan bu maçı çevirebilirdik. Kelimeleri bulamıyorum ama bu takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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