Berkan Kutlu, Alanyaspor'a geri dönebilir!

Galatasaray'da bu sezon beklentilerin altında kalan Berkan Kutlu'nun, Alanyaspor'a geri dönebileceği öğrenildi.

, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu, Alanyaspor'a geri dönebilir!
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28 Aralık 2022 11:51
Berkan Kutlu
Berkan Kutlu
Galatasaray
Galatasaray'da orta sahada özellikle bu sezon beklentilerin çok altında kalan Berkan Kutlu'nun Alanyaspor'a transferi için kulüpler arasında birkaç görüşme yapıldığı ortaya çıktı.

Genç oyuncunun Sarı-Kırmızılı takımda mutsuz olduğu ve bu nedenle ayrılmaya sıcak baktığı, tarafların satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde mutabakata varabileceği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Okan Buruk'tan 13 maçta forma şansı bulan Berkan Kutlu, Türkiye Kupası'nda 1 kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki genç oyuncu, yine bir kupa maçında 1 de gol pası verdi. 

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