Berkan Kutlu: "Adını duyunca, tüylerim diken diken oluyor"

Galatasaray'ın yeni isimlerinden Berkan Kutlu, Giresunspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Berkan Kutlu: 'Adını duyunca, tüylerim diken diken oluyor'
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17 Ağustos 2021 00:34
Galatasaray'ın yeni isimlerinden Berkan Kutlu, 2-0'lık Giresunspor galibiyetinin ardından konuştu.

Kazanmanın sevincini yaşadıklarını söyleyen genç futbolcu, "Çok mutluyuz lige iyi başladığımız için. Çok iyi savaştık, önümüzde Danimarka deplasmanı var. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan ile çalıştığı için mutlu olduğunu kaydeden Berkan, "Adını duyunca bile tüylerim diken diken oluyor. Selçuk İnan gibi bir oyuncudan, antrenörlüğe geçmiş birinden tavsiyeler almak önemli. Çok konuşuyoruz, beni her gün daha iyiye götürmeye çalışıyor. Her gün bir şey öğrenebilirsem ne mutlu bana" dedi.


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