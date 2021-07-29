Berkan Kutlu, 5 yıllığına ASLAN oluyor

Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Alanyaspor'un orta saha oyuncusu Berkan Kutlu transferi için anlaşma sağladı

Haber; Sporx.com
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Berkan Kutlu, 5 yıllığına ASLAN oluyor
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28 Temmuz 2021 09:09
Galatasaray uzun süredir transferi için uğraştığı Berkan Kutlu konusuna noktayı koydu. Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Burak Elmas, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi

Sarı kırmızılılar, Berkan'ın transferi için 3.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki oyuncu da Galatasaray'a 5 yıllık imza attı.

Alanyaspor'dan takım arkadaşlarıyla vedalaşan Berkan, İstanbul'a gelecek ve perşembe günü Galatasaray için sağlık kontrolünden geçecek.

Berkan geçen sezon Alanyaspor'da 42 maçta 3 gol, 2 asistlik performans sergilemişti. 




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