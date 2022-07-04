Berkan Karabulut'tan Fenerbahçe yanıtı

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor isimli programın yarışmacılarından Berkan Karabulut, programın sona ermesinin ardından bir röportaj verdi.



Hürriyet Gazetesi'nin magazin eki olan Kelebek'e konuşan Karabulut, kendisine sorulan "Dilediğin kişiye, dilediğin bir soruyu 83 milyonun izlediği bir programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın?" sorusuna "Ben, bir Fenerbahçe taraftarıyım. Çocukluğumdan beri çok severim. Hatta çocukken deplasmanlara bile gitmeye çalışırdım. Ali Koç başkanımıza sormak isterdim. Başkanım, kulübümüz ne hale gelecek? Bu sene ben uzaktaydım izleyemedim. O eski Fenerbahçe ruhunu bir ince de olsa yakalamışız duyduğum kadarıyla. Önümüzdeki sene her şey nasıl olacak? Beni yükseltecek bir cevabınız var mı demek isterdim." yanıtını verdi.

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