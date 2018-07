Berk Oktay kimdir, kaç yaşındadır? Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğraflarını eşi Merve Şarapçıoğlu paylaşmış

bugünlerde kaç yaşında ve nereli olduğu Google'da merakla araştırılıyor. Peki Berk Oktay ne dedi? İşte tüm detaylarla sizlerleyiz...Berk Oktay, 28 Ekim 1982 tarihinde Ankara'da doğmuştur.Türk aktör ve manken. 2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı.Annesi öğretmen, babası da muhasebe müdürüdür. Ortaokul ve liseyi Ankara'da okudu. Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden mezun oldu.16 yaşında modellik yapmaya başladı. 2000 senesinde 18 yaşında Ankara'da bir modellik ajansına kaydoldu. Sonra İstanbul'a gelip Uğurkan Erez'le çalıştı, 2001 yılında Best Model'e katılıp 'Gelecek Vaat Eden Model seçildi.2003 yılında Best model Of Türkiye yarışma'sını kazanarak en iyi markların yüzü oldu.2000- 2006 yılları arasında modellik yaptı. 100'ün üzerinde defileye çıktı. Mankenlik kariyerine 2004 yılının Haziran ayından sonra yurtdışında devam etti. Paris'e yerleşti ve Milano, Tokyo, Dubai, Moskova gibi şehirlerde D&G, Ferre, Gucci ve Prada gibi birçok markalarla çalıştı.Yarım kalan Üniversite eğitimini tamamlamak için 2006 yılının sonlarında Türkiye'ye döndü. 2007 yılının Şubat ayında Türker İnanoğlu'ndan film teklifi aldı. Türvak'tan özel oyunculuk dersi alarak Erler Film ile sözleşmeyi imzaladı.2008 yılında "Tatlı Bela Fadime" adlı dizi ile dizi hayatına başladı. Tatlı Bela Fadime dizisiyle tanındı. Ardından Akasya Durağı'nda yer aldı. Daha sonra 'Arka Sokaklar' dizisinde rol aldı. Bu diziden ayrıldıktan sonra dizi kariyerine Atv'de yayınlanan Alev Alev dizisi ile devam etti. 2012 yılında Türker İnanoğlu'nun yapımcılığında ATV'de yayınlanan "Alev Alev" adlı dizide İlker İnanoğlu, Rojda Demirer, Berk Oktay, Hande Soral beraber başrolde oynadı.2013 yılında yayınlanan ve Gizem Karaca, Berk Oktay, Şükrü Özyıldız ile beraber rol aldığı "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Hakan karakterini canlandırdı.Berk Oktay, 2013 eylül ayında evinde beslediği Cash adında Rottweiler cinsi köpeğinin saldırısına uğrayarak yüzünden yaralandı, hastanede yüzüne 35 dikiş atıldı.Berk Oktay, 21 Ağustos 2016 tarihinde evlendi. Çiftin nikahını Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.Filmleri ve dizileri :2007-2008 - Tatlı Bela Fadime (Levent)(TV Dizisi)2008-2009 - Akasya Durağı (Murat Aydın)(TV Dizisi)2009-2012 - Arka Sokaklar (Sinan)(TV Dizisi)2010-2010 - Umut Yolcuları (Sinan)(Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)2012-2013 - Alev Alev (Murat)(TV Dizisi)2013-Benim Hala Umudum Var (Hakan Demirer)(TV Dizisi)2014-Aşktan Kaçılmaz (Berzan) (TV Dizisi)2015-İlişki Durumu: Karışık (Can)(TV Dizisi)Berk Oktay'ın avukatının yaptığı açıklamada, savcılığın başlattığı soruşturma sonucunda boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'nun, annesinin ve çalıştığı iş yerinin IP adreslerinden paylaşım yapıldığının tespit edildiği yer aldı.Berk Oktay'ın avukatı Serdar Öktem suç duyurusunda bulundu ve şu açıklamaya yaptı: "Sonucun böyle çıkabileceğini hayal edemezdik. Savcılığın başlattığı soruşturma çerçevesinde Siber Şube, fotoğrafların yayıldığı bilgisayarların IP numaralarını tespit etti. Numaralar, Berk Bey'in boşanmak üzere olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu, Şarapçıoğlu'nun annesi ve çalıştığı iş yerinin bilgisayarlarına ait çıktı. Bu bilgiyi öğrenmiş bulunmaktayız" dedi.Paylaşımları yaptığı öğrenilen Merve Şarapçıolu, 1988 doğumludur. Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Bölümü mezunu olan Şarapçıoğlu, 2010 yılında başlayan Berk Oktay ile beraberliğinin ardından 21 Ağustos 2016 yılında dünya evine girdi.