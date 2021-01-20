Berk Çetin Kasımpaşa'ya geri döndü

Sezon başında Kasımpaşa'nın kiralık olarak Helmond Sports'a gönderdiği Berk Çetin yeniden takımına döndü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Berk Çetin Kasımpaşa'ya geri döndü
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20 Ocak 2021 23:17
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, Hollanda'nın Helmond Sport takımında kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Berk Çetin takıma geri döndü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hollanda'nın Helmond Sport takımına kiralanan oyuncumuz Berk Çetin, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımımıza geri dönmüştür." ifadeleri yer aldı.



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