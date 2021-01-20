Berk Çetin Kasımpaşa'ya geri döndü

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da, Hollanda'nın Helmond Sport takımında kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki oyuncusu Berk Çetin takıma geri döndü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hollanda'nın Helmond Sport takımına kiralanan oyuncumuz Berk Çetin, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımımıza geri dönmüştür." ifadeleri yer aldı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Hollanda'nın Helmond Sport takımına kiralanan oyuncumuz Berk Çetin, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda takımımıza geri dönmüştür." ifadeleri yer aldı.