Augsburg'un Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Mergim Berisha transfer için kararını verdi.



Alman basınında yer alan haberde, 24 yaşındaki futbolcunun, gelecek sezon düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi daha üst düzey bir takıma transfer olmak istediği aktarıldı.



Ancak 25 yaşındaki futbolcu için şu anda üst düzey bir teklif olmadığı kaydedildi. Kulübün sportif direktörü Marinko Jurendic de ligin ilk haftasındaki Borussia Mönchengladbach karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada Berisha için yeni bir transfer gelişmesi olmadığını doğruladı.



Augsburg'ta takımdan ayrılacak isimlerden biri olarak gösterilen Berisha, ligin ilk haftasındaki Mönchengladbach maçında ilk 11'de sahaya çıktı.



Augsburg, geçen sezon Fenerbahçe'den kiraladığı Alman futbolcunun bu yaz bonservisini 4 milyon euro karşılığında satın almıştı.



