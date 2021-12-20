Berisha, Kadıköy'de parlıyor

Derbide Beşiktaş'a golünü atan Mergim Berisha, bu sezon 3 golünü de Kadıköy'de kaydetti.

, Fotoğraf; AA
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Berisha, Kadıköy'de parlıyor
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20 Aralık 2021 11:14
Mergim Berisha
Mergim Berisha
Fenerbahçe
Beşiktaş'ı avlayan Berisha, bu sezonki 3 golünü de Kadıköy'de (Rize, Kasımpaşa, Beşiktaş) attı. Süper Lig'de bu sezon üst üste iki iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu olmayı da başardı.

DAHA İYİSİNİ HAK EDİYORSUNUZ!

G.Saray'dan sonra Beşiktaş derbisini de boş geçmeyen, Serdar Dursun'u (5) geride bırakıp 6 golle F.Bahçe'nin en golcüsü olan Mesut Özil maç sonu sosyal medyadan taraftara mesaj gönderdi: "Müthiş desteğiniz için teşekkür ederiz. Siz bundan daha iyisini hak ediyorsunuz." 


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