'un sportif direktörü'den bonservisini aldıklarıile ile ilgili transfer açıklamasında bulundu.Reuter, Alman futbolcu için somut teklif almaları durumunda bunu değerlendireceklerini söyledi. Reuterifadelerini kullandı.Augsburg, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den 4 milyon euro bonservis bedeliyle aldı. Alman ekibi, daha sonra Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Augsburg'ta geçen sezon 23 maçta süre bulan 25 yaşındaki forvet, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.Salzburg altyapından yetişen Mergim Berisha, 2021 yılında Avusturya temsilcisinden Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Berisha, Fenerbahçe'de bir sezon geçirdikten sonra önce kiralık olarak, daha sonra ise bonservisiyle Augsburg'a transfer oldu.