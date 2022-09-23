Berisha için sürpriz açıklama

Fenerbahçe'den, Augsburg'a kiralık olarak transfer olan Mergim Berisha için sürpriz bir açıklama geldi.



Alman ekibinin genel müdürü Stefan Reuter, Berisha'nın, Almanya için Dünya Kupası'nda düşünmeye değer bir futbolcu olduğunu söyledi.



Reuter, "Eğer Almanya'nın Dünya Kupası kadrosunda bir sürpriz yaşanırsa, hücum oyuncumuz Mergim Berisha düşünmeye değer bir futbolcu" ifadelerini kullandı.



HAZIRLIK MAÇINDA 4 GOL



Fenerbahçe'den, Augsburg'a transfer olduktan sonra ilk golünü geçen hafta Bayern Münih'e atan 24 yaşındaki futbolcu, Austria Lustenau ile oynanan hazırlık maçında ise 4 kez fileleri havalandırdı.





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