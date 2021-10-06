Berisha: 'Gollerimin devamı gelecek'

Mergim Berisha, geçen sezon Salzburg'da 22 gol, 14 asistlik müthiş performansı sonrası dikkatleri üzerine çekmişti. Fenerbahçe 'nin, 23 yaşındaki forveti kadroya katması, taraftarı fazlasıyla heyecanlandırdı.Berisha için Sarı-Lacivertli macerası çok iyi başlamadı. Ancak Alman oyuncu, Kasımpaşa mücadelesinde şanssızlığını kırdı. Bu sezon 7. resmi mücadelesinde ilk kez gol sevinci yaşadı. Berisha, ilk golünün bu kadar geç gelmesinde, Süper Lig 'in tahmin edilenden daha zor olmasının etkili olduğunu dile getirdi.Berisha,ifadelerini kullandı.