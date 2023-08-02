Berisha'dan Alman ekibine servet!

Alman ekibi Augsburg, Fenerbahçe'den Mergim Berisha'nın bonservisini geçen ay 4 milyon euro'ya aldı. Alman basınından Kicker, Augsburg'un golcü oyuncuyu önemli bir fiyata satmaya hazırlandığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Berisha'dan Alman ekibine servet!
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02 Ağustos 2023 11:54
Son güncelleme 02 Ağustos 2023 11:55
Almanya Bundesliga ekiplerinden Augsburg, geçtiğimiz sezon 300 bin euro'ya kiraladığı Mergim Berisha'nın bonservisini Fenerbahçe'den  geçen ay 4 milyon euro karşılığında almıştı.

Alman basınından Kicker'in haberine göre, Augsburg'un golcü oyuncuyu önemli bir fiyata satmaya hazırlanıyor.

Bundesliga ekibi, 25 yaşındaki oyuncuyu en az 15 milyon euro'ya elden çıkaracak ve  kısa sürede tam 11 milyon euro kar elde edecek.

Fenerbahçe Berisha'yı 2021 Eylül ayında 5 milyon euro karşılığında Salzburg'dan transfer etmişti. 

MİLLİ TAKIMA YÜKSELDİ

Berisha Fenerbahçe'de geçirdiği tek sezonda beklenileni verememişti. 25 yaşındaki golcü geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 23 maçta 9 gol 4 asiste imza atarak Mart ayında Almanya Milli Takımı'ndan davet aldı ve kariyerinde ilk kez Milli Formayı giyme başarısı gösterdi.
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