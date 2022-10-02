Almanya Bundesliga'da Augsburg, Schalke 04 deplasmanına konuk oldu. Ligin 8. haftasındaki mücadeleyi Augsburg 3-2'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Augsburg'a galibiyeti getiren golleri 9 ve 21. dakikalarda Ermedin Demirovic ve 77. dakikada Andre Hahn kaydetti. Schalke 04'ün golleri ise 33. dakikada Simon Terodde ve 63. dakikada Tom Krauss'tan geldi.



Augsburg'ta Fenerbahçe'den kiralanan Mergim Berisha, 70. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Schalke'de Kenan Karaman 80. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonucun ardından Augsburg 12 puana yükseldi. Schalke 04, 6 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Augsburg, sahasında Wolfsburg'u ağırlayacak. Schalke 04, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.





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