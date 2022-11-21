Berhalter'in beraberlik üzüntüsü

ABD teknik direktörü Berhalter, Galler maçı sonrası konuştu.

Berhalter'in beraberlik üzüntüsü
Amerika Birleşik Devletleri teknik direktörü Gregg Berhalter Galler maçı sonrası açıklama yaptı.

Berhalter kendileri açısından çok önemli bir sınav verdiklerini belirterek yedikleri gole kadar skoru iyi tuttuklarını söyledi. "Golü bulduktansonra sanırım biraz güç kaybı yaşadık, bunun nedeni anlaşılır şekilde Galler'in baskısını artırmasıydı. Bazı kontra ataklar da yakaladık ama değerlendiremedik. Skoru koruyamamak bizi üzdü" diye konuştu.

49 yaşındaki teknik adam ayrıca Galler'in uzun toplarına da değinerek, "Üzerimize gelen baskının büyük kısmını iyi bir şekilde göğüsledik ama uzun toplardan seken ikinci toplar bizi biraz zorladı" sözlerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
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