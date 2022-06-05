Bergwijn ayrılığı kafasına koydu!

Tottenham Hotspur'un Hollandalı oyuncusu Steven Bergwijn, yeteri kadar forma şansı bulamadığı Tottenham Hotspur'dan ayrılmak istediğini belirtti.



Hollanda Milli Takımı ile kampında Hollanda basınına açıklamalarda bulunan Bergwijn, "Benim için net olan bir şey var; oynamak istiyorum. Bu yüzden de Tottenham'dan ayrılmak istiyorum. Takımımın Şampiyonlar Ligi'nde oynayıp oynamaması benim için şu anda öncelik değil. Tabii ki Şampiyonlar Ligi her zaman önemlidir ancak şu anda benim önceliğim oynamak." ifadelerini kullandı.



Tottenham'ın kendisine yeterince önem vermediğini söyleyen Bergwijn, "Kış transfer döneminde takımdan ayrılmama izin verilmedi. Bunu çok büyük bir sorun haline getirmedim ancak ilerleyen süreçte bana yeterince önem verilmediğini hissettim. Artık her hafta düzenli şekilde oynamak istiyorum." dedi.



AJAX İDDİALARI



Hollanda Eredivisie ekiplerinden Ajax'ın kendisi ile ilgilendiğine dair haberleri değerlendiren Bergwijn, "Şu anda milli takımdayım ve herhangi bir kulüple ilgili bir ley söylemem doğru olmaz, ilerleyen süreçte neler olabileceğine bakacağız." ifadelerini kullandı.



Steven Bergwijn, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.





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