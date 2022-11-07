Bergama sol şeritte

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk 5 haftada galip gelemeyen Bergama Belediyespor, son 5 maçı ise 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerek Play-Off yarışına ortak oldu.



Evinde üst üste 3'üncü galibiyetini Malatya Arguvanspor'u 5-1 gibi çok farklı skorla yenerek alan Bergama, grupta 14 puana ulaşıp Play-Off hattıyla arasındaki farkı 1 puana düşürdü.

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