Bergama'dan orta saha ve kanat takviyesi

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bergama Sportif, Manisa Futbol Kulübü'nden orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik ve Didim Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ferhat Öztaşdelen ile sözleşme imzaladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Bergama'dan orta saha ve kanat takviyesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2024 14:12
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta alt sıralardan kurtulmaya çalışan Bergama Sportif, ara transfer döneminde iki takviye yaptı.

Kırmızı-lacivertli ekip Manisa Futbol Kulübü'nden orta saha oyuncusu Mehmet Ali Çelik ve Didim Belediyespor'dan kanat oyuncusu Ferhat Öztaşdelen ile sözleşme imzaladı. Düşme hattıyla arasında 2 puanlık fark olan Bergama Sportif grubunda 17 puanla 11'inci sırada bulunuyor.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery