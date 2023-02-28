Bergama'dan iki takviye

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor, deprem felaketleri nedeniyle uzatılan ara transfer döneminde 2 oyuncuyu daha kadrosuna kattı.
Kırmızı-lacivertliler, Bucaspor 1928'den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Doğan Camlı ve Beyoğlu Yeni Çarşı'dan 30 yaşındaki merkez orta saha Mert Çakar ile anlaşma sağladı.
Daha önce 8 oyuncuyla anlaşan İzmir temsilcisi ara transferde toplam 10 takviye yapmış oldu.
Kırmızı-lacivertliler, Bucaspor 1928'den 23 yaşındaki savunma oyuncusu Doğan Camlı ve Beyoğlu Yeni Çarşı'dan 30 yaşındaki merkez orta saha Mert Çakar ile anlaşma sağladı.
Daha önce 8 oyuncuyla anlaşan İzmir temsilcisi ara transferde toplam 10 takviye yapmış oldu.
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