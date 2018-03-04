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Berfu Cengiz'den 3. tekler zaferi

Milli tenisçi, Mısır'daki 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Belaruslu Hatouka'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

Kaynak: AA
Berfu Cengiz'den 3. tekler zaferi
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04 Mart 2018 14:49
Milli tenisçi Berfu Cengiz, kariyerinin 3. tekler zaferine Mısır'daki 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında ulaştı.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen turnuvada 18 yaşındaki Berfu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Emily Webley-Smith, yarı finalde ise Polonyalı Iga Swiatek'i geçti.

7 numaralı seribaşı milli tenisçi, tek kadınlar finalinde Belaruslu Yuliya Hatouka ile karşılaştı.

Hatouka'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Berfu Cengiz, kariyerinin 3. tekler zaferini elde etti.

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