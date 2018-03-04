Milli tenisçi Berfu Cengiz, kariyerinin 3. tekler zaferine Mısır'daki 15 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında ulaştı.Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen turnuvada 18 yaşındaki Berfu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Emily Webley-Smith, yarı finalde ise Polonyalı Iga Swiatek'i geçti.7 numaralı seribaşı milli tenisçi, tek kadınlar finalinde Belaruslu Yuliya Hatouka ile karşılaştı.Hatouka'yı 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden Berfu Cengiz, kariyerinin 3. tekler zaferini elde etti.