Berfu Cengiz yarı finale yükseldi

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Berfu Cengiz, yarı finale kaldı.
Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen turnuvanın önceki turlarında sırasıyla Çek ve Polonyalı rakiplerini eleyen 18 yaşındaki Berfu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Emily Webley-Smith ile karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 7 numaralı seribaşı Berfu Cengiz, adını son dört tenisçi arasına yazdırdı.
Milli tenisçi, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşacak.
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Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen turnuvanın önceki turlarında sırasıyla Çek ve Polonyalı rakiplerini eleyen 18 yaşındaki Berfu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Emily Webley-Smith ile karşılaştı.
Rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 7 numaralı seribaşı Berfu Cengiz, adını son dört tenisçi arasına yazdırdı.
Milli tenisçi, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşacak.
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