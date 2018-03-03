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Berfu Cengiz yarı finale yükseldi

Milli tenisçi Berfu Cengiz, Mısır'da düzenlenen turnuvada yarı finale kaldı.

Kaynak: AA
Berfu Cengiz yarı finale yükseldi
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03 Mart 2018 22:58
Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 15 bin dolar ödüllü turnuvanın tek kadınlar kategorisinde mücadele eden milli tenisçi Berfu Cengiz, yarı finale kaldı.

Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde düzenlenen turnuvanın önceki turlarında sırasıyla Çek ve Polonyalı rakiplerini eleyen 18 yaşındaki Berfu, çeyrek finalde Büyük Britanyalı Emily Webley-Smith ile karşılaştı.

Rakibini 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden 7 numaralı seribaşı Berfu Cengiz, adını son dört tenisçi arasına yazdırdı.

Milli tenisçi, yarı finalde Polonyalı Iga Swiatek ile karşılaşacak.

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