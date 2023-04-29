Berfu Cengiz, W60 Istanbul 23 April Cup'ta finale yükseldi

TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toplamda 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvası W60 Istanbul 23 April Cup'ta Berfu Cengiz finale çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Berfu Cengiz, W60 Istanbul 23 April Cup'ta finale yükseldi
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29 Nisan 2023 17:40
TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde düzenlenen toplamda 60 bin dolar ödüllü Uluslararası Tenis Federasyonu turnuvası W60 Istanbul 23 April Cup'ta Berfu Cengiz finale yükseldi.

Toprak zeminde düzenlenen organizasyonun yarı finalinde 5 numaralı seri başı Darya Astakhova ile karşılaşan Berfu, 6-2, 2-1 öndeyken rakibinin sakatlık sebebiyle maçtan çekilmesiyle adını finale yazdırdı. Bir diğer temsilcimiz İlay Yörük Rumen tenisçi Irina Maria Bara'ya 6-1, 6-3 kaybederek turnuvaya yarı finalde veda etti.

Berfu Cengiz- Irina Maria Bara final karşılaşması 30 Nisan Pazar günü saat 11.00'de TTF İstanbul Tenis Merkezi'nde oynanacak. 
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