Berfu Cengiz ve İpek Öz, çiftlerde çeyrek finalde

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi çeyrek finale çıktı.



Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi, ilk tur maçında Xinyun Han (Çin)-Yana Sizikova (Rusya) çiftini 1 saat 43 dakika süren maçta 5-7, 6-3 ve 10-8 kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.



Çiftler ana tablosunda wild card ile yer alan Ayla Aksu-Zeynep Sönmez ikilisi ise 3 numaralı seri başı ekip Marie Bouzkova (Çekya)-Sara Sorribes Tormo (İspanya) ekibine 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek çeyrek final şansını yitirdi.



Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi, çeyrek finalde Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo çifti ile karşılaşacak.



TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası, perşembe teklerde 2. tur ve çiftlerde çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek.





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