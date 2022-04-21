Berfu Cengiz ve İpek Öz, çiftlerde çeyrek finalde

TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası'nda çiftlerde Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi çeyrek finale çıktı.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi, ilk tur maçında Xinyun Han (Çin)-Yana Sizikova (Rusya) çiftini 1 saat 43 dakika süren maçta 5-7, 6-3 ve 10-8 kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Çiftler ana tablosunda wild card ile yer alan Ayla Aksu-Zeynep Sönmez ikilisi ise 3 numaralı seri başı ekip Marie Bouzkova (Çekya)-Sara Sorribes Tormo (İspanya) ekibine 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek çeyrek final şansını yitirdi.
Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi, çeyrek finalde Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo çifti ile karşılaşacak.
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası, perşembe teklerde 2. tur ve çiftlerde çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek.
Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) İstanbul Tenis Merkezi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi, ilk tur maçında Xinyun Han (Çin)-Yana Sizikova (Rusya) çiftini 1 saat 43 dakika süren maçta 5-7, 6-3 ve 10-8 kazanarak çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Çiftler ana tablosunda wild card ile yer alan Ayla Aksu-Zeynep Sönmez ikilisi ise 3 numaralı seri başı ekip Marie Bouzkova (Çekya)-Sara Sorribes Tormo (İspanya) ekibine 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenilerek çeyrek final şansını yitirdi.
Berfu Cengiz-İpek Öz ikilisi, çeyrek finalde Marie Bouzkova-Sara Sorribes Tormo çifti ile karşılaşacak.
TEB BNP Paribas Tennis Championship İstanbul Kadınlar Tenis Turnuvası, perşembe teklerde 2. tur ve çiftlerde çeyrek final karşılaşmalarıyla devam edecek.