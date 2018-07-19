Berfu Cengiz, tenisteki başarısıyla göğüsümüzü kabartmaya devam ediyor

Haftayı Kazakistan'daki ITF turnuvasında geçiren Berfu Cengiz, kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada yarı final gördü.Astana'da düzenlenen organizasyonda 18 yaşındaki milli tenisçi Berfu, çift kadınlarda Kazak partneri Anna Danilina ile yarı finale yükseldi.Çeyrek finalde 1 numaralı seribaşı ikilisi Naiktha Bains (Avustralya)-Nina Stojanovic (Sırbistan) karşısında 7-5 ve 6-4'lük setlerle korttan 2-0 galip ayrılan Berfu-Danilina çifti, son dört ekip arasına kaldı.Berfu ile Danilina, sert kortta gerçekleştirilen turnuvada ilk turda Dariya Detkovskaya (Kazakistan)-Ekaterina Kazionova (Rusya) çiftini saf dışı bırakmayı başarmıştı.Kazakistan'daki turnuvada teklerde doğrudan ana tablo oynayan Berfu, ilk turda Rus Ksenia Laskutova'yı 6-2 ve 6-4 ile mağlup ederek, bu seviyedeki ilk galibiyetine imza atmıştı.Genç tenisçi için tekler yolculuğu, ikinci turda organizasyonun 1 numarası Özbek Sabina Sharipova'ya 6-1 ve 6-3'lük setlerle yenildiği maçla noktalandı.