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Berfu Cengiz çiftlerde şampiyon oldu

Milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Anna Danilina, Kazakistan'daki 80 bin dolar turnuvanın çiftler kategorisinde kupayı kazandı.

Kaynak: AA
Berfu Cengiz çiftlerde şampiyon oldu
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21 Temmuz 2018 16:20
Milli tenisçi Berfu Cengiz, Kazakistan'da Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen 80 bin dolar ödüllü turnuvada çiftlerde şampiyon oldu.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen organizasyonda, 18 yaşındaki milli tenisçi Berfu Cengiz ve partneri Kazak Anna Danilina, çiftler kategorisinde final maçına çıktı.

Berfu Cengiz ile Anna Danilina, Özbek Akgül Amanmuradova ve Gürcü Ekaterine Gorgodze çiftini 3-6, 6-3, 10-7'lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Milli sporcu, kariyerinde ilk kez 80 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı.

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