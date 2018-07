Beren Saat ile Kenan Doğulu ayrıldı mı? Beren Saat kimdir, kaç yaşındadır?

Beren Saat ve Kenan Doğulu için flaş bir iddia ortaya atıldı. 4 yıldır evliliklerini sürdüren Beren Saat-Kenan Doğulu çiftinin sorunlar yaşadığı ve ayrılacakları iddia edildi. Konu hakkında çiftin yakın arkadaşlarından açıklama geldi. Peki Beren Saat ve Kenan Doğulu kaç yaşındadır? İşte tüm merak edilenlerin yanıtlarıyla sizlerleyiz.Mutlu bir evlilik sürdüren Beren Saat ve Kenan Doğulu,evlilikte oluşan sorunların üstesinden gelemedikleri ve Beren Saat'in evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Bu iddialara çifte yakın olan bir isim cevap verdi. "Kenan ve Beren üç gün önce bebek festivaline katıldı. Evliliklerinde hiç bir sorun yok Mutlular" dedi.Yaklaşık 2.5 yıllık birlikteliğin ardından evlenme kararı alan Beren Saat ve Kenan Doğulu 30 Temmuz 2014 yılında dillere destan bir düğün ile hayatlarını birleştirmişti. Los Angeles Malibu sahilinde düğün yapan çift magazin gündeminden düşmemişti.Beren Saat, 26 Şubat 1984 tarihinde, Ankara'da dünyaya geldi. Babası Hüseyin Avni Saat, annesi emekli öğretmen Ayla Saat'dir. Kendisinden 5 yaş büyük Cem adında abisi vardır. İlk ve orta dereceli öğrenimini Ted Ankara Koleji'nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite eğitimi için Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nü tercih etti.Üniversitede okuduğu sırada başvurduğu Türkiye'nin Yıldızları adlı T.V. programından olumlu cevap aldı. Programa katılan saat, yarışmayı ikinci olarak tamamladı. Yarışmayı düzenleyen ekip arasında bulunan yönetmen Tomris Giritoğlu'nun kardeşi, Saat'in yeteneklerinden kardeşine bahsetti ve böylece Beren Saat için şöhretin kapıları aralanmış oldu.2004 yılında Aşkımızda Ölüm Var ve 2005 yılında Aşka Sürgün adlı dizilerde rol aldı; fakat onu gerçek anlamda ünlü yapan yapım Hatırla Sevgili oldu. Bu dizide canlandırdığı Yasemin rolü ile, 2006-2008 yılları arasında Türkiye'yi ekran başına kitlemeyi başardı.2008 yılında Güz Sancısı adlı ilk sinema yapımında başrol oynadı. Bu film ile,Aşka Sürgün adlı diziden sonra ikinci kez usta yönetmen Tomris Giritoğlu ile beraber çalışma fırsatı buldu. Aynı yıl başlayan Aşk-ı Memnu adlı dizide canlandırdığı Bihter adlı karakter çok sevildi.Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu, kısa sürede Türk Televizyonları'nın en sevilen yapımlarından birisi oldu. Halid Ziya Uşaklıgil'in aynı adı taşıyan eserinden uyarlanan yapımdaki rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber oynadıkları sevişme sahneleri haber bültenlerine kadar kendisine yer buldu.İngilizce ve İspanyolca bilen Saat, iş dışında kalan zamanlarını dans ederek, tenis oynayarak ve de sinemaya giderek değerlendirmeyi tercih ediyor. Beren Saat'in ikinci sinema filmi "Gecenin Kanatları" 2010 yılında sinemalarda oynamaya başladı. Yine 2010'da dünyanın en çok hasılat getiren yapımlarından biri olan Oyuncak Hik,yesi 3 filminde "Barbie" karakterini Türkçe seslendirmiştir.2010 yılında "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizi filmde Engin Akyürek ile beraber başrolü oynadı. 2012'nin sonlarında "Gergedan Mevsimi" filminde Monica Belliccu kızı "Buse" karakterini canlandırmıştır.2010 ve 2011 yıllarında Rexona ve Patos markalarının reklamlarında oynadı. 2013 yılında ise Duru Perfume Duş Jeli'nin reklamlarında göründü.Beren Saat, 2013 yılında Amerikan dizisi Revenge'in Türkiye uyarlaması olan "İntikam" dizisinde Nejat İşler ile başrol oynamıştır.Aynı zamanda, 2013 yılının yazında Hint filmi Black'in uyarlaması olan "Benim Dünyam" filminin başrolünde Uğur Yücel ile oynamıştır.Beren Saat, 2007 yılında Bülent İnal ile birlikte olmaya başladılar, 2009 yılında ayrıldılar.29 Temmuz 2014 tarihinde şarkıcı Kenan Doğulu ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Los Angeles şehrinde evlendi.Filmleri:2004 - Aşkımızda Ölüm Var (Tv.Dizisi)2005-2006 - Aşka Sürgün (Tv.Dizisi)2006-2008 - Hatırla Sevgili (Tv.Dizisi)2007 - Avrupa Yakası (Konuk oyuncu) (Tv.Dizisi)2008-2010 - Aşk-ı Memnu (Tv.Dizisi)2009 - Güz Sancısı2010 - Gecenin Kanatları2010 - Oyuncak Hikayesi 3 (Seslendirme)2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne? (Tv.Dizisi)2012 - Gergedan Mevsimi2012 - Brave (Seslendirme)2013 - Benim Dünyam2013- 2014 - İntikam (Tv.Dizisi)2015 - Minyonlar (Scarlet Overkill)(Seslendirme)2015 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem Sultan (Kösem Sultan)Ödülleri:2008 - Altın Lale Güzel Sanatlar Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu (Dizi) Hatırla Sevgili2009 - Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk-ı Memnu2009 - Kabataşlılar Derneği En İyi Kadın Sinema Oyuncusu Güz Sancısı2009 - Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Oyuncu Aşk-ı Memnu2009 - Beykent Üniversitesi Yılın En İyi Kadın OyuncusuAşk-ı Memnu2010 - Sinema Burda Festivali Genç Oyuncu Gecenin Kanatları2010 - Elle Style Awards Stil Sahibi Kadın Oyuncu2010 - Altın Kelebek Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk-ı Memnu2010 - Ayaklı Gazete En İyi Dram Kadın Oyuncu Aşk-ı Memnu2010 - Türkiye Konuşuyor Dergisi Yılın En İyi Dizi Oyuncusu Aşk-ı Memnu2010 - Kadir Has Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Oyuncusu Aşk-ı Memnu2010 - Galatasaray Üniversitesi Yılın En İyi Kadın Dizi-Sinema Oyuncusu Aşk-ı Memnu2010 - Marmara Üniversitesi Dizi Oyuncusu (Kadın) Aşk-ı Memnu2011 - Yıldız Teknik Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?2011 - Doğuş Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?2011 - Reklamcılar Derneği En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?2011 - 2. Quality Magazin Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?2011 - Esenler Belediyesi Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?2011 - Dumlupınar Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?2012 - Kadir Has Üniversitesi En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?2012 - Ayaklı Gazete Yılın en iyi drama kadın oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?2012 - Haydarpaşa Lisesi Zirvedeki Oyuncu (Kadın) Fatmagül'ün Suçu Ne?2012 - 11. ROTABEST Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Fatmagül'ün Suçu Ne?2012 - 25. Uluslararası Tüketici Zirvesi En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?2012 - Şişli Meslek Yüksekokulu En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?2013 - TUROBTeşekkür Ödülü Aşk-ı Memnu2013 - Bilkent Üniversitesi En İyi Kadın Oyuncu Fatmagül'ün Suçu Ne?Kenan Doğulu 31 Mayıs 1974 yılında İstanbul- Cihangirde dünyaya geldi. Beş yaşında büyük bir başarı elde eden Doğulu konservatuarın piyano bölümüne birincilikle girdi. Altı sene piyano eğitim aldı, hocası Erkan Alpay'dan flüt, Erdem Sökmen'den gitar dersleri aldı. Bu sırada tiyatro eğitimi, çocuk korosunda solistlik, ritmli sazlar öğrenimini de sürdürdü. Lise eğitimin Kültür Koleji'nde tamamlamasının ardından Amerikada Hesser College'da "Communication" sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı.Bir süre sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.İlk albümü "Yaparım Bilirsin"i 1993 yılının sonlarına doğru çıkarttı. 1994 yılında ikinci albümü olan "Sımsıkı Sıkı Sıkı" albümünü piyasaya sürdü. "Kenan Doğulu III" albümü ise 1996 yılının Temmuz ayında piyasadaki yerini aldı. Aynı yıl Hiç Bana Sordun Mu? adlı bir dizide de oynadı. 10. Yıl Marşı'nı 1997 kenan doğulu tekrar düzenledi.Ağustos 1999 tarihinde "Ben Senin Herşeyinim" adlı albüm piyasaya sunuldu. Ardından iki yıl sessizliğeterci eden sanatçı 2 Ağustos 2001 yılında "Ex Aşkım" adlı albümü piyasaya sürdü. 8 Ekim 2002 yılında "Kenan Doğulu 5.5" piyasaya çıktı.24 Haziran 2003'te "Demedi Deme" adlı albümü çıkardı. Son olarak 13 Haziran 2006 yılında da "Festival" adlı albümünü piyasaya sürdü. Albüm 285.000 satarak 2006 yılında satan en çok albümlerden biri oldu. 2007 yılındaEurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi Sezen Aksu, Ozan Doğulu gibi adlarla çalışmalarını sürdürerek hazırladığı Shake It Up Şekerim adlı şarkıyla temsil etti.Yarışmadan dördüncü olarak ayrıldı.2008'de "Hayal Kahramanım" adlı teklisini yayımladı. 31 Mayıs 2009'da çıkarmayı planladığı Patron adlı albümü ise 5 Haziran'da müzik marketlerdeki yerini aldı. 2009 yılında Müslüm Gürses'le bir konserinde kendisinin "Tutamıyorum Zamanı" adlı şarkısıyla düet yaptı. Bu şarkının seçilme amacı Gürses'in bu şarkıyı bir tekli olarak yayınlamış olmasıydı. 6 Temmuz 2012'de "Aşka Türlü Şeyler" adını verdiği son albümüyle yeniden sevenleriyle buluştu.